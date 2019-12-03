«يونيسيف» تدين «مقتل أطفال خلال هجمات في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 12:50 مساء
شعار مكتب «يونيسيف» في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

دانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، مقتل وإصابة أطفال خلال «هجمات وقعت في أجزاء مختلفة من ليبيا» خلال الفترة الأخيرة.

ولقى 5 مدنيين حتفهم، وأصيب أكثر من عشرة آخرين، في قصف جوي استهدف حيًّا سكنيًّا في منطقة السواني جنوب طرابلس، مساء الأحد، ومن بين الضحايا أطفال، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق.

اقرأ أيضا: «صحة الوفاق»: مقتل 5 مدنيين في «قصف السواني»

وقالت «يونيسيف»، في تغريدة على حسابها في موقع التواصل «تويتر»، إنها «تشعر بحزن عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال قد قُتلوا وجُرحوا نتيجة للهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في أجزاء مختلفة من ليبيا».

ودعت المنظمة الدولية أطراف الصراع إلى الالتزام بما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، فيما يتعلق بحماية الفتيان والفتيات في كل الظروف.

إدانة البعثة
وفي نفس السياق، دان منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، يعقوب الحلو، الهجوم على المدنيين، داعيا إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

وأضاف: «لا يزال المدنيون في ليبيا، خاصة الأطفال، يدفعون الثمن الأعلى نتيجة لنزاع لم يبدؤوه»، مضيفا: «أشعر بالصدمة بسبب هذه الهجمة المروعة التي تشكل انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان»، حسب بيان نشرته صفحة البعثة الأممية في ليبيا.

وكرر دعوته إلى «الجميع للالتزام بمسؤولياتهم تجاه القانون الدولي الإنساني»، مطالبا بـ«وقف الهجمات فورا ضد المدنيين والعاملين في مجال الصحة، وكذلك البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس».

حظر السلاح
وأمس، أصدر أعضاء مجلس الأمن بيانا أعربوا فيه عن «قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير للعنف» في ليبيا، مؤكدين ضرورة قيام جميع الأطراف «على وجه الاستعجال بوقف تصعيد الوضع والالتزام بوقف إطلاق النار»، محذرين من انتهاكات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا خاصة مع «تزايد مشاركة المرتزقة» في حرب طرابلس.

وأكدوا مجددا، دعمهم الكامل لقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة للأمين العام، غسان سلامة، ولعمله على حل النزاع في ليبيا، مرحبين بالجهود الدولية المستمرة لدعمه «للمضي قدما في العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غسان سلامة يحذر من فشل لقاء برلين بسبب مذكرتي التفاهم بين الوفاق وتركيا
ليبيا
الدولار يواصل مساره الهابط أمام الدينار
ليبيا
اليونان تطلب دعم «الناتو» ردا على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق
ليبيا
الحكومة الموقتة تدعم كتيبة سبل السلام في الكفرة بآليات ثقيلة وأسلحة متوسطة
ليبيا
دي كابريو: ليست لي علاقة بحرائق الأمازون
ثقافة وفن
رسميا.. اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»
ليبيا
«الجمعة الأسود» يفقد بريقه في مهده بأميركا بفعل التنزيلات الدائمة
اقتصاد
الشلماني: الدوري الليبي في يناير ومن لا يريد المشاركة سنقدره والمنتخب تحت إدارة ...
رياضة محلية
سلامة لـ«فرانس برس»: تدفق السلاح والتوتر بين واشنطن وموسكو يعقدان تسوية النزاع ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»
ليبيا
«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات
اقتصاد
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة حديثة تحدد مخاطر معرض لها المراهقون الذين لا يمارسون رياضة