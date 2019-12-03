رفض شحنة «سمسم أحمر» لاحتوائها على حشرات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 12:00 مساء
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (أرشيفية: الإنترنت)

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، دخول شحنة «سمسم أحمر» تبلغ 1800 كيس، موردة من السودان عبر ميناء الخمس البحري.

وأوضح المركز أنه رفض الشحنة لمخالفة المواصفة القياسية الليبية من حيث احتوائها على حشرات، حسب ما نشر على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس الإثنين.

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وفي إطار حملاته على الأسواق، رفض المركز خلال الشهر الماضي، دخول شحنة «طماطم كاتشب» تبلغ 1888 كرتونة موردة من الإمارات، عبر ميناء مصراتة البحري؛ بسبب «مخالفتها المواصفة القياسية الليبية رقم 2015/754 من حيث عدم إغلاق غطاء العبوة برقائق الألومنيوم، وكذلك وجود رواسب غريبة عليها»، كما رفض دخول شحنة «شاي أخضر-نابت» تبلغ 1400 صندوق، موردة من الصين، عبر ميناء مصراتة البحري؛ لمخالفتها المواصفة القياسية الليبية من حيث ارتفاع نسبة السيقان فيها.

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