«الجوف للنفط» تؤهل عامليها للتعامل مع مشكلات الحفر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 11:30 صباحا
انطلاق دورة مشكلات الحفر ومعالجة ملوثات السوائل بشركة الجوف للنفط. (صفحة الشركة على فيسبوك)

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة التدريب بشركة الجوف للتقنية النفطية، دورة تدريبية بعنوان مشكلات الحفر ومعالجة ملوثات السوائل.

وتستهدف الدورة التي انطلقت برعاية قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالشركة ويحاضر فيها الخبير المهندس المبروك الدوكالي، مهندسي إدارة العمليات للرفع من كفاءتهم وتدريبهم على معالجة ملوثات سوائل الحفر، حسب بيان منشور على صفحة شركة الجوف على موقع «فيسبوك».

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وكانت شركة الجوف اختتمت في 20 نوفمبر الماضي، دورة تدريبية مخصصة لكتابة التقارير الفنية، شارك فيها مجموعة من المهندسين والفنيين من كل الإدارات، وحاضر فيها أحد مهندسي الشركة، خليل البيليكية، وهدفت إلى تطوير مهارات وكفاءة العاملين في إعداد التقارير الفنية.

 

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