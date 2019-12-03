«الأرصاد»: استقرار الطقس على غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 11:00 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد استقرار الطقس على غالبية المناطق، بينما تنشط الرياح على بعض مناطق الغرب ووسط ليبيا.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة على جميع المناطق بين 18 و30 درجة مئوية، كما تكون الرياح نشطة على الحمادة وغدامس.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، التي تتكاثر مساء الغد على أقصى الساحل الغربي.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و26 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة أحيانا، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و25 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدولار يواصل مساره الهابط أمام الدينار
ليبيا
اليونان تطلب دعم «الناتو» ردا على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق
ليبيا
الحكومة الموقتة تدعم كتيبة سبل السلام في الكفرة بآليات ثقيلة وأسلحة متوسطة
ليبيا
دي كابريو: ليست لي علاقة بحرائق الأمازون
ثقافة وفن
رسميا.. اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»
ليبيا
«الجمعة الأسود» يفقد بريقه في مهده بأميركا بفعل التنزيلات الدائمة
اقتصاد
الشلماني: الدوري الليبي في يناير ومن لا يريد المشاركة سنقدره والمنتخب تحت إدارة ...
رياضة محلية
سلامة لـ«فرانس برس»: تدفق السلاح والتوتر بين واشنطن وموسكو يعقدان تسوية النزاع ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»
ليبيا
«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات
اقتصاد
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
الغاز الليبي في مرمى وفرة المعروض الروسي والأميركي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحكومة الموقتة تدعم كتيبة سبل السلام في الكفرة بآليات ثقيلة وأسلحة متوسطة