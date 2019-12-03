ديوان المحاسبة يتابع خطة «الليبية للاستثمار» لتعزيز الحوكمة

اجتماع بين مسؤولي ديوان المحاسبة في طرابلس وقيادات «الليبية للاستثمار»، 3 ديسمبر 2019، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

استقبل ديوان المحاسبة في طرابلس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار؛ لمتابعة تنفيذ خطة المؤسسة لتعزيز الحوكمة في الشركات التابعة لها.

واطلع الديوان على الإجراءات التنفيذية للمؤسسة، التي أبدت استعدادها الدائم للتعاون مع الديوان؛ من أجل ترسيخ وتعزيز قواعد الحوكمة بالمؤسسة وشركاتها التابعة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأجرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ومديرها التنفيذي، الدكتور علي محمود، زيارة عمل قصيرة إلى لندن يوم الجمعة الماضي، حيث التقى مسؤول الملف الليبي بوزارة الخارجية البريطانية جيمس ترنر، لبحث الشراكة بين المؤسسة والسفارة البريطانية فيما يخص مشروع تطوير الامتثال لمبادئ سانتياغو وتحسين الحوكمة.

ووفق بيان للمؤسسة، حضر الاجتماع بعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، وكذلك بعض المسؤولين بالوزارة، كما شهد الاجتماع أيضا مناقشة استراتيجية المؤسسة للتحول في إطار نظام العقوبات وآليات حماية أصولها.