ضبط تشكيل امتهن بيع المخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 08:43 صباحا
أحد أفراد تشكيل عصابي امتهن الإتجار بالمخدرات، 2 ديسمبر 2019، (أمن بنغازي)

ضبط أفراد قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي تشكيلا عصابيا امتهن الاتجار في المخدرات بمصيف النيروز.

ووردت المعلومات إلى القسم باتجار ثلاثة أشخاص في المواد المخدرة «الحشيش وحبوب الهلوسة»، وقد اتخذوا أحد شاليهات المصيف وكرا لهم، حيث تمت مداهمته، والقبض عليهم وهم في حالة سكر، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وعثر بحوزتهم على سلاح ناري، وست خزن، و17 طلقة، و61 قطعة حشيش، وسبعة أشرطة «ترامادول»، وكميات من أقراص «بترل»، وقنبلتين يدويتين نوع «رمانة»، وكذلك مبلغ مالي 175 دينارا، وزجاجة نصف لتر من الخمر محلي الصنع، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وأحيلوا إلى جهات الاختصاص. 

جانب من المضبوطات لدى التشكيل
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدولار يواصل مساره الهابط أمام الدينار
ليبيا
اليونان تطلب دعم «الناتو» ردا على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق
ليبيا
الحكومة الموقتة تدعم كتيبة سبل السلام في الكفرة بآليات ثقيلة وأسلحة متوسطة
ليبيا
دي كابريو: ليست لي علاقة بحرائق الأمازون
ثقافة وفن
رسميا.. اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»
ليبيا
«الجمعة الأسود» يفقد بريقه في مهده بأميركا بفعل التنزيلات الدائمة
اقتصاد
الشلماني: الدوري الليبي في يناير ومن لا يريد المشاركة سنقدره والمنتخب تحت إدارة ...
رياضة محلية
سلامة لـ«فرانس برس»: تدفق السلاح والتوتر بين واشنطن وموسكو يعقدان تسوية النزاع ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»
ليبيا
«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات
اقتصاد
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
الغاز الليبي في مرمى وفرة المعروض الروسي والأميركي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحكومة الموقتة تدعم كتيبة سبل السلام في الكفرة بآليات ثقيلة وأسلحة متوسطة