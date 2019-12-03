ضبط تشكيل امتهن بيع المخدرات في بنغازي

أحد أفراد تشكيل عصابي امتهن الإتجار بالمخدرات، 2 ديسمبر 2019، (أمن بنغازي)

ضبط أفراد قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي تشكيلا عصابيا امتهن الاتجار في المخدرات بمصيف النيروز.

ووردت المعلومات إلى القسم باتجار ثلاثة أشخاص في المواد المخدرة «الحشيش وحبوب الهلوسة»، وقد اتخذوا أحد شاليهات المصيف وكرا لهم، حيث تمت مداهمته، والقبض عليهم وهم في حالة سكر، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وعثر بحوزتهم على سلاح ناري، وست خزن، و17 طلقة، و61 قطعة حشيش، وسبعة أشرطة «ترامادول»، وكميات من أقراص «بترل»، وقنبلتين يدويتين نوع «رمانة»، وكذلك مبلغ مالي 175 دينارا، وزجاجة نصف لتر من الخمر محلي الصنع، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وأحيلوا إلى جهات الاختصاص.

جانب من المضبوطات لدى التشكيل