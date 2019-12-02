«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة معينة لا يعني رفض العلامة التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 11:56 مساء
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (أرشيفية: الإنترنت)

نشر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تنويها للمواطنين بشأن «رفض شحنات خاصة بالعلامات التجارية»، مؤكدا أن رفض شحنة معينة لدى علامة تجارية لا يعني رفض العلامة التجارية بالعموم.

وأضاف المركز، في بيان، أن «المقصود بالرفض هو تاريخ إنتاج معين اتضح عدم مطابقته»، حسب ما ذكر اليوم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وضرب المركز مثالا برفض شحنة لمشروب غازي رمان تابع للعلامة التجارية «شويبس» بسبب احتوائها على «لون محظور وفق المواصفات القياسية الليبية وهو E122 كارموزين»، في حين قرر الإفراج عن المشروب (نفس العلامة التجارية ونفس المصنع)، وذلك نظرا لاحتوائه على «لون مسموح بإضافته وهو E129 أحمر ألورا».

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ولفت البيان، إلى أن المركز مؤسسة معنية بمطابقة السلع والمنتجات فيما يشمل اختصاصها، ومهمته «المحافظة على صحة المستهلك في غذائه ودوائه»، وكذلك «يلعب دورا مهما في المحافظة على اقتصاد الدولة، عن طريق عدم التسرع وعدم الإهدار في إتلاف السلع والمنتجات»، مؤكدا أنه «في نهاية المطاف يعتبر رأس مال ليبي».

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