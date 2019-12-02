برئاسة الحلو.. وفد أممي يطّلع على الأوضاع الإنسانية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 10:35 مساء
اجتماع مسؤولي بلدية مصراتة مع وفد البعثة الأممية. (الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

زار وفد يضم ممثلين عن الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مدينة مصراتة؛ للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وتحديات تقديم الخدمات الأساسية، وخصوصا في قطاعي التعليم والصحة.

وترأس الوفد، أمس، نائب الممثل الخاص للأمين العام، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، حسب بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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واجتمع الوفد مع ممثلين عن المجلس البلدي للمدينة، حيث قدموا شرحا وافيا حول الأوضاع الإنسانية والتحديات في تقديم الخدمات الأساسية، وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، في ظل تزايد أعداد النازحين واللاجئين والمهاجرين؛ ما نتج عنه «ضغوط في كل القطاعات»، وفق البيان.

ولفت البيان، إلى أن الحلو أعرب عن سعادته لزيارة المدينة كونها الأولى منذ توليه مهامه الأممية بليبيا، وشدد على «أهمية تقوية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والبلديات، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المختصة».

وكان في استقبال وفد البعثة الأممية لدى وصوله إلى مقر المجلس البلدي مصراتة أعضاء المجلس البلدي علي أبوستة وإسماعيل الهاشمي ومحمد التومي الذين رحبوا بالوفد وقدموا شرحا وافيا للاحتياجات والأولويات في البلدية.

زيارة وفد البعثة الأممية إلى مدينة مصراتة. (الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)
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