«داخلية الموقتة»: 10 آلاف خريج من مراكز تدريب الشرطة منذ 2018

مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عقيد خميس الوزاني. (بوابة الوسط)

قال مدير الإدارة العامة للتدريب التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، عقيد خميس الوزاني، إن عدد الخريجين من مراكز تدريب الشرطة التابعة للإدارة على مستوى ليبيا سيصل نهاية العام 2019 إلى «10 آلاف خريج».

وأوضح الوزاني في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن تدريب هؤلاء الخريجين يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية لعامي 2018 - 2020، مشيرا إلى أن الخريجين موزعون على كافة مديريات الأمن والمنافذ والدوريات بالمناطق التابعة للحكومة الموقتة.

وأكد الوزاني أن الإدارة العامة للتدريب تسعى لنشر القوى الأمنية بكافة المديريات وضخ دماء جديدة بمؤسسة الشرطة، مبينا أن مهمة إدارة التدريب تقتصر على التنسيق والتدريب وصقل الخريجين وإعدادهم بشكل جيد وتعريفهم بقوانين الشرطة».

وأضاف مدير الإدارة العامة للتدريب التابعة لوزارة الداخالية بالحكومة الموقتة أن الإدارة ستنظم خلال الفترة المقبلة دورات محلية تستهدف الضباط وضباط الصف.