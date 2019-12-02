بلدية سوق الجمعة: استمرار أعمال النظافة 24 ساعة يوميا دون انقطاع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 09:51 مساء
أعمال النظافة بالمناوبة الليلية في بلدية سوق الجمعة (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية سوق الجمعة استمرار أعمال النظافة «24 ساعة يوميا»، وذلك منذ أول من أمس السبت، بإشراف إدارة المرافق والأشغال المحلية بالبلدية.

وأضافت البلدية، أن «العمل يستمر في الفترة الليلية من الساعة العاشرة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً؛ ليكون بذلك على مدار 24 ساعة دون انقطاع»، حسب بيان نشرته، اليوم الإثنين، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أنه جرى توزيع 5 صناديق كبيرة الحجم، في مواقع «الهاني بجوار مستودع الغاز، وجسر طريق الخدمات (كوبري الصفصفة)».

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وأوضحت البلدية أن «هذه الصناديق مؤقتة إلى حين الانتهاء من توفير الصناديق الخاصة بالطرق العامة»، مناشدة المواطنين «الالتزام برمي القمامة داخل حدود الصندوق وعدم استخدامها في حال الامتلاء»، وفق البيان.

وفي أكتوبر الماضي، طالب المجلس البلدي سوق الجمعة الأهالي بـ«عدم إخراج القمامة إلى الشارع لمدة يومين»؛ لإعطاء الفرصة لسيارات نقل القمامة للتخلص من الكميات الموجوة في شوارع البلدية وتنظيفها بالكامل. ودفعت البلدية بسياراتها من أجل رفع القمامة، كما استأجرت أخرى لنفس المهمة؛ بهدف الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن. 

ودعا البيان الأهالي إلى «فرز القمامة من البيوت، الأمر الذي سيقلل من الكميات المراد التخلص منها، ويسهم فى الاستفادة منها».

أعمال النظافة بالمناوبة الليلية في بلدية سوق الجمعة (صفحة البلدية على فيسبوك)
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