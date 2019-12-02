بعثة الاتحاد الأوروبي تبحث سبل دعم إدارة المحاماة العامة في ليبيا

رئيس وحدة العدالة الجنائية ببعثة الاتحاد الأوروبي تجتمع مع أعضاء من إدارة المحاماة العامة، 2 ديسمبر 2019 (عدل الوفاق)

عقدت رئيس وحدة العدالة الجنائية ببعثة الاتحاد الأوروبي «اليوبام»، اليوم الإثنين، اجتماعا ضم أعضاء من إدارة المحاماة العامة ومدير مكتب المتابعة بوزارة العدل في حكومة الوفاق؛ للوقوف على احتياجات الإدارة وتصميم برامج دعم فني ومؤسساتي لها.

وخلص الاجتماع، الذي عقد بمقر إدارة المحاماة العامة طرابلس، إلى إعداد تقرير لإحاطة «المنتدى الخاص بدعم المحاماة العامة في ليبيا»، والذي أطلق منذ أيام في العاصمة تونس بهدف تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه إدارة المحاماة، حسب بيان نشرته وزارة العدل عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وأشار البيان، إلى أن رئيس وحدة العدالة الجنائية بالبعثة، استمعت لما أدلى به أعضاء من إدارة المحاماة العامة حول «طبيعة العمل والقوانين المعمول بها في هذا الشأن والعراقيل التي تواجه تطبيق تلك القوانين»، وكذا «برامج الدعم الفني واللوجستي والمؤسساتي التي تسهم في تطوير أداء الإدارة».

وأكدت أنه من «أولويات عمل الوحدة التعرف على المتطلبات الملحة والقصوى للإدارة، حتى يتسنى للبعثة المساعدة في تقديم الدعم الفني وفقا لهذه الأولويات»، حسب البيان.