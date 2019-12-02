عقيلة صالح يبحث مع رئيس مجلس الشورى السعودي أوجه التعاون البرلماني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 09:07 مساء
رئيس مجلس النواب عقيله صالح، مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ, 2 ديسمبر 2019 (مجلس النواب)

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، أوجه التعاون البرلماني بين المجلسين التشريعيين.

ووفق بيان لمجلس النواب اليوم، يأتي هذا اللقاء ضمن زيارة رسمية يقوم بها رئيس مجلس النواب للمملكة العربية السعودية، بدأت أمس الأحد.

والتقى صالح خلال زيارته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، «إذ استعرض اللقاء آفاق التعاون الثنائي بين البلدين»، بحسب البيان.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح صحفي اليوم، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الملك السعودي، إذ بحث مع عقيلة عدة موضوعات وقضايا ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

عقيلة صالح يصل إلى الرياض ويلتقي ملك السعودية 

وأكد الطرفان أهمية «سبل التعاون في ذلك، بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والسعودي، كما ناقشا آخر المستجدات في المشهد السياسي الليبي».

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