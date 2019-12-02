السراج يقدم العزاء للرئيس التونسي في ضحايا «حافلة عين السنوسي»

الرئيس التونسي قيس بن سعيد ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج, (الرئاسة التونسية)

قدم رئيس حكومة الوفاق فائز السرّاج، التعازي لرئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، في الحادث الأليم الذي وقع أمس الأحد، في تونس وذهب ضحيّته 26 شابّا، وفق آخر أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة التونسية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بين السراج وقيس سعيّد، وفق بيان للرئاسة التونسية اليوم.

ولقي 26 تونسيًا حتفهم وأُصيب 17 آخرون بجروح، أمس الأحد، في حادث سقوط حافلة في منطقة عين السنوسي الجبلية بالشمال الغربي التونسي تجتذب سياحا محليين، في حادث طريق يعد من أسوأ الكوارث من نوعها في تاريخ البلاد.

مقتل 24 شخصًا في حادث حافلة بمنطقة سياحية في تونس

وبحسب وزارة الداخلية فإن الحافلة التي تعود لوكالة سياحة محلية كانت متجهة من تونس العاصمة إلى مدينة عين دراهم الجبلية (شمال غرب)، حين خرجت عن الطريق في مستوى منطقة عين السنوسي. وتراوح أعمار الضحايا بين 20 و30 عاما وفق ما علم من وزارتي الصحة والسياحة. وفي الإجمال كان هناك 43 شخصا في الحافلة «التي سقطت في مجرى واد بعد تجاوزها لحاجز حديدي»، بحسب بيان الداخلية.