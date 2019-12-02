معيتيق يبحث مشكلات «أدري الشاطئ» مع أعيان وأعضاء البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 07:45 مساء
معيتيق يبحث مشكلات «أدري الشاطئ» مع أعيان وأعضاء البلدية، 2 ديسمبر 2019 (حكومة الوفاق)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الإثنين، مع أعيان وأعضاء بلدية أدري الشاطئ، معوقات تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات.

جاء ذلك، خلال لقاء عقد بديوان رئاسة الوزراء، واستعراض معوقات تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، كما تطرق إلى «إنشاء الطريق الممتد من منطقة برقن إلى أدري بمسافة 65 كيلومترا، ومشاكل الصرف الصحي»، حسب بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وشدد معيتيق، على ضرورة تنفيذ الطريق، ومحطات الصرف الصحي، والعمل على تطوير الخدمات الصحية لملامستها المواطن بشكل مباشر.

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