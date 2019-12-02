السراج يناقش الترتيبات المالية للعام 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 06:40 مساء
اجتماع السراج مع أعضاء لجنة الترتيبات المالية. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، صباح اليوم الإثنين، اجتماعا مع أعضاء لجنة الترتيبات المالية حضره كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، والمفوضين بوزارات التخطيط الطاهر الجهيمي، والمالية فرج بومطاري، والاقتصاد والصناعة علي العيساوي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع ناقش مشروع الترتيبات المالية للعام المقبل 2020، وبحث الترتيبات الخاصة بالتنمية من خلال خطة ثلاثية للسنوات الثلاث المقبلة.

وتناول الاجتماع أيضا الإيرادات التقديرية للدولة من مصادرها المختلفة، نفطية وسيادية أخرى، حيث قدرت على أساس الأسعار التقديرية للنفط وتقديرات الحصيلة الجمركية وضرائب الدخل وغيرها، حسب ما ذكره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى بحث المصروفات التي تشمل المرتبات والمصروفات العمومية، ونفقات المشروعات والبرامج التنموية للخطة الثلاثية، وكذلك المصروفات المتعلقة بالدعم واحتياجات قطاع النفط.

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وكشفت بيانات المصرف المركزي عجزاً في الترتيبات المالية للعام الحالي 2019 قدرت بنحو 4.7 مليار دينار، وذلك خلال الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر الماضيين، وسط انتقادات لاستمرار إصدار الترتيبات المالية منذ ثلاثة أعوام دون رقابة تشريعية.

ووفق النشرة الصادرة عن «المركزي»، في أكتوبر الماضي، فقد بلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية 24.5 مليار دينار، في حين سجل إجمالي النفقات نحو 29.2 مليار دينار. جاء ذلك رغم ما أظهرته الأرقام من تراجع إجمالي الإنفاق الفعلي إلى 29.26 مليار دينار، بانخفاض قيمته 5.83 مليار دينار عن النفقات التي كانت مقدرة بواقع 35.1 مليار دينار.

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