الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى الكف عن تهديد دول الجوار

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 04:24 مساء
مقر الاتحاد الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تركيا إلى احترام القانون الدولي وضوابط حسن الجوار، والتمسك بالحوار لحل الخلافات، على خلفية توقيعها مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق، بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية.

وقال الناطق الجديد باسم قسم العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، بيتر سانو، والناطق باسم الممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل، إن الموقف الأوروبي تجاه مذكرة التفاهم التركية -الليبية واضح، وهو «مطالبة أنقرة بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والامتناع عن التهديد والتمسك التام بالحوار».

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وأضاف الناطق: «إننا ندعو إلى تجنب كل عمل يضر بالجوار»، مؤكدا رفض الاتحاد الأوروبي الصريح أي تغيير في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان وقبرص ولتحيد الجرف القاري شرق المتوسط.

ويأتي الموقف الأوروبي الحالي، ردًّا على إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الأحد، أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن، بعد توقيع تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية.

وقال ميتسوتاكيس: «إن الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبالٍ عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي، ويسعى إلى إلحاق الضرر بعضو آخر»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية.

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