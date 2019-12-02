الدولار يواصل مساره الهابط أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 03:45 مساء

واصل الدولار مساره الهابط أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، ليفقد 4 قروش، منخفضًا إلى 3.925 دينار ظهر اليوم الإثنين، مقابل 3.965 دينار أمس الأحد.

كذلك هبطت كل من العملتين الأوروبية والبريطانية، إذ تراجع سعر صرف اليورو إلى 4.32 دينار مقابل 4.34 أمس. كما تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني من 5.02 دينار إلى 5 دنانير.

وأيضًا انخفضت كل من الليرة التركية والدينار التونسي أمام العملة الليبية، إذ نزلت الليرة من 0.69 دينار إلى 0.68 دينار، والعملة التونسية من 1.38 دينار إلى  1.37 دينار ليبي.

يشار إلى أن العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية ظلت في مسار هابط خلال شهر نوفمبر الماضي، إذ فقد الدولار 12 قرشًا، مقابل سعره في نهاية أكتوبر الماضي 4.09 دينار.

وخلال الشهر نفسه شهد سعر صرف كل من العملتين الأوروبية والبريطانية هبوطًا كبيرًا، إذ فقد اليورو نحو 15 قرشًا لينخفض إلى 4.34 دينار مقابل 4.49 دينار في 31 أكتوبر الماضي، وكذلك الجنيه الاسترليني الذي خسر 11 قرشًا لينزل إلى 5.02 دينار مقابل 5.13 دينار خلال الفترة نفسها.

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