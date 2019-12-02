سرقة أسلاك كهرباء في العزيزية

أسلاك كهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، سرقة بعض أسلاك الضغط العالي في منطقة العزيزية (جنوب طرابلس).

وأوضحت الشركة، أن أسلاك بطول ألف و800 متر سُرقت على خط المشتل؛ ما تسبب في فقد التغذية الكهربائية على 5 محولات هوائية بمنطقة بئر الجديد في العزيزية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأرجعت الشركة، في بيان يوم 18 نوفمبر الماضي، سبب تكرر انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي العزيزية والهيرة إلى حالات سرقة أسلاك الكهرباء.

وأشارت إلى وقوع حالات مماثلة خلال الأسابيع الماضية، منها سرقة خطي ضغط عالٍ، إضافة إلى خط إرسال، منوهة بأن حجم السرقات داخل نطاق الإدارة زادت وتيرته خلال هذه الأيام، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.