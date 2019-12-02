ضبط مطلوب في 9 قضايا ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 02:16 مساء
أحد عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية خلال حملة مرورية, 24 نوفمبر 2019 (صفحة الجهاز على فيسبوك)

تمكنت عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، اليوم الإثنين، من ضبط «شخص مطلوب على ذمة تسع قضايا خطيرة» في مدينة بنغازي.

تعود بداية الواقعة إلى ضبط عناصر الجهاز ثلاثة أشخاص أجانب لا يملكون أوراقًا ثبوتية أو صحية، خلال بيعهم الخضراوات والفواكه على قارعة الطريق العام، ما تسبب في إعاقة حركة السير، كما تتعرض الخضراوات إلى ظروف غير مواتية، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

وبعد التحري والاستجواب، اتضح أن أحد هؤلاء الثلاثة «مطلوب في تسع قضايا خطيرة، منها سرقة مركبة بالإكراه، كما تبين أنهم لا يملكون إجراءات رسمية، وعليه تمت مصادرة المركبات، وإحالتهم فورًا إلى جهات الاختصاص للتحقيق».

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