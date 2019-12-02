وزير «خارجية الموقتة» ينفي إجراء مقابلة مع وسيلة إعلام إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 01:48 مساء
وزير الخارجية في الحكومة الموقتة عبد الهادي الحويج، (أرشيفية: الإنترنت)

نفى وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الموقتة عبد الهادي الحويج، إجراء أية مقابلة مع وسيلة إعلام إسرائيلية.

وأوضح الحويج في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن ما أُثير في الإعلام بشأن هذا الأمر «لم يحدث إطلاقًا»، كاشفًا أنه «ستتم متابعة مصدر الخبر، ورفع دعوى قضائية بالخصوص».

وقال الحويج إنه تحدث عن حق الشعب الفلسطيني في أكثر من وسيلة إعلامية، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، منوهًا بأن ليبيا «عضو في جامعة الدول العربية، وتدعم حقوق الشعوب العربية، بما في ذلك الشعب الفلسطيني»، مؤكدًا أنه «لم يتطرق لأي شيء حول العلاقات الليبية - الإسرائيلية أو حول التطبيع مع إسرائيل».

يشار إلى أن جريدة «معاريف» الإسرائيلية نشرت تصريحًا نسبته إلى الحويج، ورد فيه أنه يأمل في «أن تتمكن ليبيا من إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، إذا تم حل القضية الفلسطينية»، معلنًا رفضه «الاتفاقات النفطية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا»، وإدانته «التدخل التركي في الشأن الليبي، واتفاق التجارة والأسلحة الذي وقعته مع حكومة الوفاق». 

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