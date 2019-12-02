ميناء بنغازي يستقبل 1123 سيارة مستعملة من كوريا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 01:14 مساء
سفينة نقل السيارات «لومينوس أس» راسية في ميناء بنغازي، 2 ديسمبر 2019. (صفحة الميناء على فيسبوك).

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الإثنين، سفينتين قادمتين من كوريا، وعلى متنهما آلاف السيارات الجديدة والمستعملة.

وقال الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، إن الميناء استقبل في الساعات الأولى من صباح اليوم سفينة نقل السيارات «لومينوس أس» الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1123 سيارة مستعملة، و66 سيارة جديدة قادمة من السوق الكورية، حسب بيان نشرته إدارة الميناء على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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كما استقبل الميناء، السفينة «كريستال أس» الوكيل الملاحي لشركة المسار السريع للتوكيلات الملاحية، بميناء جليانه، وعلى متنها 995 سيارة قادمة من السوق الكورية، بحسب البيان.

وكان الميناء استقبل أول من أمس السبت السفينة «حسن» الوكيل الملاحي لشركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها سبعة آلاف طن من مادة الأسمنت (أكياس). كما دخلت السفينة «صن باور» الوكيل الملاحي لشركة نسيم البحار الدولية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 3594 طنا من مادة الأسفلت (قطران).

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