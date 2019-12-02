«داخلية الوفاق» تناقش عراقيل تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس

جانب من اجتماع باشاغا مع قيادات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، 2 ديسمبر 2019. (صفحة الوزارة على فيسبوك).

استعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، خلال رئاسته لاجتماع أمني موسع، اليوم الإثنين، تداعيات الحرب على العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاجتماع الذي حضره مدير مديرية أمن طرابلس، ومدير إدارة العمليات الأمنية، ومدير إدارة المعلومات والتوثيق، ورئيس مكتب الشرطة الدولية، ناقش عدة ملفات أمنية من بينها العراقيل التي تواجه تنفيذ الخطط الأمنية داخل العاصمة طرابلس، ودور الحرب الدائرة في ذلك، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وكان باشاغا التقى في 25 نوفمبر الماضي، عدد من مديري الإدارات بالوزارة وبحث معهم «وضع خطة أمنية مشددة، من خلال إنشاء غرفة أمنية مشتركة تعمل وفق قوة الدولة والتنسيق الدولي». كما التقى باشاغا في وقت سابق الشهر الماضي، مع وزير الداخلية السابق، عـميد عبدالسلام عاشور، للتباحث حـول عـدد مـن المواضيع المتعلقة بالـعمل الأمني إضـافة إلى عدد مـن الـمواضيع الـتي تـهم الوزارة.