بلدية يفرن تعد بحل مشكلة الكهرباء خلال أيام

محطة كهرباء بئر عياد في يفرن، (أرشيفية: صفحة البلدية على فيسبوك)

وعدت بلدية يفرن الأهالي بحل مشكلة الكهرباء خلال أيام، بعد إجراء أعمال الصيانة لشبكة الكهرباء.

وأوضحت البلدية أنها تسلمت محول كهرباء جديدا سيتم تركيبه محل آخر تالف في محطة بئر عياد هذا الأسبوع، منوهة إلى تركيب «محطة 66» وتجربتها، مع إحضار الفواصل الخاصة بها وتفعيلها لربطها بالشبكة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

ودائما ما تعاني البلدية مع دخول فصل الشتاء من تذبذب التيار الكهربائي وانقطاعه، مما يمثل مشكلة كبيرة، خاصة مع بداية العام الدراسي، مما دعا المجلس البلدي إلى وضع خطة لحل الأزمة، بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء.