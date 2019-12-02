«عدل الوفاق» تدرس تأهيل أمناء الخزائن الفرعية بالمحاكم والنيابات

محمد لملوم خلال اجتماعه مع رؤساء فروع وزارة العدل بحكومة الوفاق، 2 ديسمبر 2019. (صفحة الوزارة على فيسبوك).

ناقش وزير العدل بحكومة الوفاق، محمد لملوم، خلال اجتماعه مع رؤساء فروع الوزارة في طرابلس والزاوية والخمس وغريان ومصراتة، اليوم الأحد، سبل تأهيل أمناء الخزائن الفرعية بالمحاكم والنيابات، ووضع تنظيم داخلي لفروع الوزارة لترتيب المسؤوليات المناطة بها.

كما تطرق الاجتماع الذي عقد بمكتب الوزير بمقر ديوان الوزارة إلى مسألة تأخير توريد الإيرادات إلى الخزانة العامة، وفي هذا الإطار أرجع رؤساء فروع وزارة العدل السبب في ذلك إلى «الاشتباكات» التي تشهدها بعض المناطق المتاخمة للعاصمة، بحسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وناقش الوزير خلال الاجتماع مع رئيس فرع وزارة العدل في غريان، طلب تفعيل محكمة طبقة الجزئية، ومع رئيس فرع وزارة العدل في الخمس مشروع استكمال أشغال الأعمال الجاري تنفيذها بمقر محكمة الخمس.

وفي 27 نوفمبر الماضي، درست الوزارة مقترحا لتوفير مقر بديل للمعهد العالي للقضاء يتوافر فيه سكن للطلاب؛ وذلك كبديل موقت حتى استقرار الأوضاع، إذ إن المعهد يقع في منطقة اشتباكات، وتعرض إلى أضرار.