زايد يبحث آخر مستجدات مشروعات «التعليم» بالتعاون مع جهاز تطوير المراكز الإدارية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 01:09 صباحا
وزير التعليم محمد عماري زايد، مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية, 1 ديسمبر 2019 (حكومة الوفاق)

بحث وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد، ما أنجزه جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية من عمل مشترك مع ديوان المحاسبة في التفاوض مع الاستشاري الدولي المشرف على عدة مشاريع يقوم بها الجهاز لصالح قطاع التعليم.

ووفق بيان لحكومة الوفاق اليوم، أكد زايد أن هذه المشروعات ستسرع من عملية استكمال واستلام عدد من المباني التابعة لكليات جامعة طرابلس والتي تجاوزت فيها نسبة الإنجاز 98%.

جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس الأحد بديوان مجلس الوزراء، مع رئيس لجنة الإدارة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام عادل جمعة، ورئيس جامعة طرابلس نبيل النجاح، بالإضافة إلى رئيس مصلحة المرافق التعليمية ومدير إدارة المشروعات بوزارة التعليم.

واستعرض رئيس الجهاز ورئيس جامعة طرابلس، خلال اللقاء، ما سيتم اتخاذه من خطوات عملية خلال شهر ديسمبر الحالي، لاستكمال هذه العقود واستلام المباني الجديدة.

وفيما يخص قطاع التعليم العام، استعرض رئيس الجهاز عددا من المشاريع التي سيتم الانتهاء من العمل فيها بشكل نهائي خلال الأشهر الست القادمة، والبالغ عددها 396 فصلا دراسيا، وفق ما تطلبه وزارة التعليم من أولويات.

فيما وضع زايد جدولا زمنيا لاستلام هذه الفصول على ثلاث مراحل، خلال شهر ديسمبر من هذا العام، قبل عطلة نصف السنة الدراسية، وقبل نهاية شهر يونيو 2020.

فيما تم الاتفاق خلال اللقاء، على تشكيل لجان مشتركة في المناطق لمتابعة المشاريع.

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