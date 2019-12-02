الحكومة الموقتة تدعم كتيبة سبل السلام في الكفرة بآليات ثقيلة وأسلحة متوسطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 12:00 صباحا
آليات مسلحة لدعم كتيبة سبل السلام في الكفرة, 1 ديسمبر 2019 (الحكومة الموقتة)

سلم نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة عبد الرحمن الأحيرش، الأحد، عددا من الآليات الحديثة المسلحة بالأسلحة الثقيلة وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر لكتيبة سبل السلام المتمركزة في مدينة الكفرة.

ووفق بيان للحكومة الموقتة، حضر مراسم التسليم وزير التعليم الدكتور فوزي عبدالرحيم بو مريز، وآمر كتيبة سبل السلام عبد الرحمن هاشم.

وفي 7 نوفمبر الماضي، استقبل رئيس وزراء الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، آمر كتيبة سبل السلام، بحضور وزير التعليم، إذ ناقش الاجتماع الوضع الأمني في بلدية الكفرة والمناطق المجاورة لها.

وبحث الاجتماع أوجه الدعم الحكومي للكتيبة بالإمكانيات المطلوبة لضمان استتباب والأمن والمجاهرة به في تلك المناطق.

واستعرض آمر الكتيبة في حينها عمليات تأمين الحدود الليبية مع كل من (مصر – وتشاد – والسودان)، لافتا إلى أنها «تسير على ما يرام».

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