مصرع شخص وإصابة آخر جراء تصادم سيارتين غرب بشر

السيارة الأولى نوع «هونداي سوناتا» في موقع الحادث. (الإنترنت)

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر جراء حادث تصادم بين سيارتين وقع على الطريق العام على بعد 5 كلم غرب منطقة بشر، حسب ما أعلنت عنه مديرية أمن الهلال النفطي الواقعة في منطقة البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا).

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص البريقة الرائد صالحين المقريف لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن السيارة الأولى نوع (هونداي سوناتا) كان يقودها حمزة محمد امحمد مسعود المرغني (34 عامًا) ويقيم في مدينة أجدابيا بالقرب من عمارات اسويسي، وكان برفقته عبدالفتاح عمران هارون الشيخي (25 عامًا) يقيم في حي 7 أكتوبر بأجدابيا.

وأضاف المقريف أن السيارة الثانية نوع (كانتر ميتسوبيشي) بقيادة عبدالرحمن هيبة عبدالرحمن خليفة السليماني (21 عامًا) ويقيم في منطقة هراوة.

وأشار أوضح المقريف أن الحادث أسفر عن تعرض سائق السيارة الأولى لإصابات بليغة في الرأس ووفاة مرافقه عبدالفتاح عمر هارون الشيخي، دون وقوع أي إصابات في سائق السيارة الثانية.

وأكد المقريف إسعاف سائق السيارة الأولى إلى مستشفى منطقة بشر القروي قبل نقلته إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا الذي أحاله إلى مستشفى الجلاء للحوادث في بنغازي لتلقي العلاج اللازم، فيما نقل جثمان المتوفي إلى مستشفى منطقة البريقة العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.