بلدية بني وليد تنظم ورشة عمل عن «قدرات وآفاق ذوي الإعاقات البصرية»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 01 ديسمبر 2019, 09:34 مساء
ورشة العمل التي نظمتها بلدية بني وليد. (صفحة المجلس البلدي بني وليد على فيسبوك)

أقيم بكلية الهندسة الإلكترونية في بني وليد، ورشة عمل بعنوان «قدرات وآفاق ذوي الإعاقات البصرية» التي نظمها المجلس البلدي بالتعاون مع جمعية بني وليد للإعاقات البصرية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن الورشة تناولت عددا من الجوانب منها: الجانب التربوي والنفسي والجانب الاجتماعي لذوي الإعاقة البصرية، وتخللها تقديم عروض مرئية مسجلة لبعض فئات ذوي الإعاقات البصرية عرضوا فيها مسيرة حياتهم.

وذكر الساعدي أن المجلس البلدي بني وليد يدعم هذه الفئة من المجتمع وسيعمل على توفير الدعم والإمكانيات التي ستكون بداية من العام القادم 2020، في إطار مساعيه لدمج أفراد هذه الفئة وتعزيز دورها في المجتمع.

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