سلامة يسجل تساؤلات بشأن الاهتمام الأميركي المتنامي بالملف الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 08:22 مساء
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: البعثة الأممية)

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة إن اهتمام الولايات المتحدة بالأزمة في ليبيا ظل «محدودا (...) بمكافحة الإرهاب وبيع الإنتاج النفطي بشكل طبيعي»، لكنه سجل خلال الأيام الأخيرة «اهتماما أميركيًا متناميًا بليبيا» على خلفية اعتقادهم «بأن هناك وجودًا روسيًا»، في ليبيا.

جاء تعليق سلامة في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، الجمعة، على اجتماع مسؤولين أميركيين في 24 نوفمبر مع المشير خليفة حفتر، كما التقوا مسؤولين من حكومة الوفاق الوطني، حيث عبروا عن «قلقهم العميق لاستغلال روسيا للنزاع» وحثوا حفتر على وقف الهجوم على طرابلس، قائلا: «هذا لا يعني أن هناك سياسة أميركية في غاية الوضوح» في الملف الليبي.

وتساءل سلامة «ماذا سيضع الأميركيون في المقابل؟ هل هي مجرد أمنية أن يوقف حفتر هجومه أم أنه قرار أميركي قد تليه تدابير ردا عليه؟»

اقرأ أيضا: سلامة لـ«فرانس برس»: تدفق السلاح والتوتر بين واشنطن وموسكو يعقدان تسوية النزاع في ليبيا

وقال سلامة إن الاهتمام الأميركي بالموقف الروسي و«التوتر الناشئ بين واشنطن وموسكو» يزيد من التعقيدات في طريق مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا خلال الفترة المقبلة.

ولم يتحدد بعد موعد المؤتمر الدول حول ليبيا المقرر أن تستضيفه ألمانيا بالرغم من مرور أكثر من شهرين على انطلاق الاجتماعات التحضيرية لهذا الحدث الذي تطمح برلين إلى أن يكون على مستوى القمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دي كابريو: ليست لي علاقة بحرائق الأمازون
ثقافة وفن
رسميا.. اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»
ليبيا
«الجمعة الأسود» يفقد بريقه في مهده بأميركا بفعل التنزيلات الدائمة
اقتصاد
الشلماني: الدوري الليبي في يناير ومن لا يريد المشاركة سنقدره والمنتخب تحت إدارة ...
رياضة محلية
سلامة لـ«فرانس برس»: تدفق السلاح والتوتر بين واشنطن وموسكو يعقدان تسوية النزاع ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»
ليبيا
«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات
اقتصاد
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
الغاز الليبي في مرمى وفرة المعروض الروسي والأميركي
ليبيا
عقد البنزرتي وتصحيح الأخطاء يشغلان «الفرسان» في البيات الشتوي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تلاسن أميركي روسي يسبق اجتماع برلين
ليبيا
«واشنطن بوست»: رسالة أميركية لحفتر بشأن التوغل العسكري في طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار منزلي لتشخيص سرطان البروستاتا