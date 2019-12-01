البعثة الأممية تدعو بلدية مصراتة لاجتماع «دعم المسار الإنساني» بطرابلس

اجتماع مسؤولي بلدية مصراتة مع وفد البعثة الأممية. (بلدية مصراتة)

قالت بلدية مصراتة، إنها تلقت دعوة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحضور الاجتماع الهام الذي ستعقده البعثة يوم الثلاثاء المقبل في طرابلس في إطار جهودها لدعم المسار الإنساني والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في هذا الشأن.

وسلم الدعوة للمجلس البلدي مصراتة نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منسق الشؤون الإنسانية المقيم، يعقوب الحلو، خلال زيارة إلى مدينة مصراتة، اليوم الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى من البعثة ضم ممثلين عن كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الغذاء العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، وبعض الخبراء المختصين بمكتب البعثة.

وكان في استقبال وفد البعثة الأممية لدى وصوله إلى مقر المجلس البلدي مصراتة أعضاء المجلس البلدي علي أبوستة وإسماعيل الهاشمي ومحمد التومي الذين رحبوا بالوفد وقدموا شرحا وافيا للاحتياجات والأولويات في البلدية.

وقالت بلدية مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عضو المجلس البلدي علي أبوستة أعرب في كلمته الترحيبية بوفد البعثة عن تطلع البلدية لاستثمار مثل هذه اللقاءات بشكل عملي لتحقيق التعاون الإيجابي المثمر الذي يساعد البلدية والمؤسسات ذات الطابع الإنساني العاملة في نطاقها من تقديم الخدمات وتطوير أدائها.

وأضافت أن أعضاء المجلس البلدين الحاضرين للقاء أكدوا أيضا على التعاون التام بهدف الوصول إلى الاستثمار الأمثل للبرامج المتاحة لدى البعثة، والمنظمات والمؤسسات الدولية، مشيرين إلى أهمية دور البعثة من أجل دعم الاستقرار وتحسين أداء الخدمات في مجال الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والإنسانية، موضحين بعض الملفات التي سبق التعاون فيها، وأوجه التعاون المطلوبة بشكل أكبر.

من جهته أثنى نائب رئيس البعثة الأممية والمنسق المقيم للشؤون الإنانسية يعقوب الحلو على المجهودات الملموسة لبلدية مصراتة بكل قطاعاتها من أجل تقديم الخدمات الإنسانية لكل قاطني البلدية خاصة من النازحين من جل المدن الليبية، مؤكدا على «أن ذلك يحتاج إلى مواكبة لتذليل الصعاب والدعم الملائم بتوفير متطلبات تقديم تلك الاحتياجات».

وأكد الحلو خلال اللقاء رغبة البعثة الجادة في دعم البلديات، موجها الدعوة لبلدية مصراتة لحضور الاجتماع الهام الذي ترعاه البعثة، والذي سيعقد بطرابلس يوم الثلاثاء القادم، ويستهدف عدة وزارات ومؤسسات وبلديات منها بلدية مصراتة، وبما يحقق دور البعثة في دعم المسار الإنساني والتنسيق في ذلك بين الأطراف المعنية من الوزارت، ومؤسسات الدولة، والسلطات المحلية.

وقالت بلدية مصراتة إن وفد البعثة الأممية وأعضاء المجلس البلدي المشاركين في الاجتماع اتفقوا على جملة من الملفات التي سيجري العمل عليها في مجالي التعليم والصحة وبما يحسن تقديم الخدمات.