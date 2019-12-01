تخريج 325 عنصرا أمنيا جديدا لدعم منفذي مطار وميناء طبرق والدوريات الصحراوية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 01 ديسمبر 2019, 06:56 مساء
استعراض للخريجين الجدد بساحة مطار طبرق. (بوابة الوسط)

احتفلت الإدارة العامة للمنافذ التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، اليوم الأحد، بتخريج 325 عنصرًا أمنيًّا جديدًا سيتم توزيعهم على منفذي مطار طبرق الدولي وميناء طبرق البحري، والدوريات الصحراوية.

وقال مسؤول الشؤون الإدارية بمنفذ مطار طبرق، الرائد سلامة عمر لبيض لـ«بوابة الوسط»، إن هؤلاء الخريجين تلقوا دورة إعداد وتدريب كاملة تعرفوا خلالها على قوانين الشرطة، بالإضافة للفنون القتالية على مدى أربعة أشهر تحت إشراف إدارة التدريب بمديرية أمن طبرق.

وأضاف سلامة أن الخريجين البالغ عددهم 325 عنصرًا أمنيًّا سيتم توزيعهم على منفذ المطار والميناء والدوريات الصحراوية بعد إنجاز إجراءاتهم الإدارية والمالية من قبل وزارة الداخلية والجهات المختصة.

وأكد مسؤول الشؤون الإدارية بمطار طبرق أن مديرية أمن منفذ المطار بحاجة للدعم المستمر، خاصة في العناصر البشرية لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال وتنظيم كافة الرحلات الجوية الداخلية والخارجية.

وحضر حفل تخرج العناصر الأمنية الذي أُقيم بساحة مطار طبرق الدولي ضباط وضباط صف منطقة طبرق العسكرية ومنتسبو مديرية أمن طبرق وبئر الأشهب وامساعد، بالإضافة لعدد من الضباط التابعين لوزارة الداخلية والمجلس التسييري لبلدية طبرق.

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