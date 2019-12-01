«خارجية الموقتة» تنفي تصريح الحويج بشأن التطبيع مع «اسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 06:09 مساء
وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج (أرشيفية: الإنترنت)

نفت وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة أن يكون وزيرها عبد الهادي الحويج أجرى مقابلة صحفية قال فيها إنه يأمل في «أن تتمكن ليبيا من إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، إذا تم حل القضية الفلسطينية».

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إنها «تنفي الخبر جملة وتفصيلا».

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يشار إلى أن جريدة «معاريف» الإسرائيلية نشرت تصريحا نسبته إلى الحويج، ورد فيه أنه يأمل في «أن تتمكن ليبيا من إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، إذا تم حل القضية الفلسطينية»، معلنا رفضه «الاتفاقات النفطية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا»، وإدانته «التدخل التركي في الشأن الليبي، واتفاق التجارة والأسلحة الذي وقعته مع حكومة الوفاق».

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