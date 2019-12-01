إغلاق 3 مخابز في سوق الجمعة لمخالفتها المواصفات القياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 04:24 مساء
جانب من حملة التفتيش على الأسواق في سوق الجمعة، 1 ديسمبر 2019. (صفحة بلدية سوق الجمعة فيسبوك).

أعلنت بلدية سوق الجمعة، اليوم الأحد، إغلاق 3 مخابز، لمخالفتها للمواصفة القياسية الليبية.

وقالت البلدية في بيان، إن مركز الحرس البلدي بسوق الجمعة، ومكتب الإصحاح البيئي بالبلدية أغلقوا المخابر الثلاثة بالشمع الأحمر، خلال حملة تفتيشية على الأسواق بالمنطقة، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وشملت مخالفات المخابز عدم التقيد بتوفير الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعمالة، علاوة على عدم وجود ترخيص، وسوء النظافة العام، حسب البيان، الذي أكد أن استمرار إغلاق المخابز حتى معالجة تلك الملاحظات.

وفي 13 نوفمبر الماضي، قرر فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس، إغلاق ثلاثة مخابز وصيدليتين بالشمع الأحمر في بلدية سوق الجمعة، لعدم وجود أذونات مزاولة مهنة، وغياب الاهتمام بالنظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية، كما قرر الفرع غلق محلين لبيع المواد الغذائية، لعدم وجود التراخيص، كما تم ضبط مواد منتهية صلاحية داخلهما.

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