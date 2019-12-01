إزالة العشوائيات بمنطقتي الحدائق ودقادوستا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 01:58 مساء
جانب من إزالة العشوائيات بمنطقتي الحدائق ودقادوستا، 1 ديسمبر 2019. (صفحة جهاز مكافحة الظواهر السلبية على فيسبوك).

أزال عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، اليوم الأحد، المباني العشوائية والأسوار والأكشاك غير القانونية، بمنطقتي «الحدائق 7000»، ودقادوستا في مدينة بنغازي.

واستهدفت الحملة التي شنها الجهاز بالتعاون مع الحرس البلدي في بنغازي، مواقف سيارات أُنشئت في أماكن غير شرعية، وحدائق خاصة تُعيق مداخل ومخارج العمارات بالمنطقة، حسب بيان للجهاز.

أقرأ أيضا غلق مطاعم ومخابز ومداهمة منزل في بنغازي

وتأتي الحملة في إطار سعي الجهاز لإنهاء ظاهرة البناء العشوائي داخل مدينة بنغازي، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة الموقتة رقم (650) للعام 2019، الصادر في سبتمبر الماضي، الذي يمنحه الإذن بإزالة العشوائيات في المدينة.

وكان الجهاز قرر في 24 نوفمبر الماضي إغلاق عدة مطاعم ومخابز بمدينة بنغازي، «تجاوزت المعطيات الصحية وغير صالحة لتناول أكلها» على حد قوله، كما ألقى القبض على عدد من العاملين بأحد المطاعم؛ لعدم امتلاكهم مستندات رسمية وثبوتية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دي كابريو: ليست لي علاقة بحرائق الأمازون
ثقافة وفن
رسميا.. اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»
ليبيا
«الجمعة الأسود» يفقد بريقه في مهده بأميركا بفعل التنزيلات الدائمة
اقتصاد
الشلماني: الدوري الليبي في يناير ومن لا يريد المشاركة سنقدره والمنتخب تحت إدارة ...
رياضة محلية
سلامة لـ«فرانس برس»: تدفق السلاح والتوتر بين واشنطن وموسكو يعقدان تسوية النزاع ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»
ليبيا
«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات
اقتصاد
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
الغاز الليبي في مرمى وفرة المعروض الروسي والأميركي
ليبيا
عقد البنزرتي وتصحيح الأخطاء يشغلان «الفرسان» في البيات الشتوي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تلاسن أميركي روسي يسبق اجتماع برلين
ليبيا
«واشنطن بوست»: رسالة أميركية لحفتر بشأن التوغل العسكري في طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار منزلي لتشخيص سرطان البروستاتا