رئيس «تسييري طبرق» يستمع لشكاوى سكان حي الأندلس الغربي.. ويؤكد: نسعى للحل

رئيس المجلس التسييري طبرق يجتمع بعدد من المقيمين في حي الأندلس الغربي (بلدية طبرق)

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، بعدد من المواطنين المقيمين في حي الأندلس الغربي، للاستماع إلى شكاواهم وبحث تنفيذ مطالبهم.

وتمثلت مطالب السكان في «إنشاء طريق خدمي وإنشاء وحدة صحية ومد خط مياه وبناء مدرسة ابتدائية»، حسب بيان نشره المجلس البلدي طبرق، اليوم الأحد، عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

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وأكد بوالخطابية، أن «البلدية تسعى لحل الكثير من المختنقات لحي الأندلس»، مطالبًا السكان بـ«تشكيل لجنة لمتابعة كل ما يخص الحي».

وتعاني معظم الأحياء في بلدية طبرق -منذ فترة طويلة- من نقص شديد في مياه الشرب بسبب قدم محطة التحلية وعدم إجراء صيانة لها منذ أكثر من 19 عاما.

وتعهدت المؤسسة الوطنية للموارد المائية التابعة للحكومة الموقتة، بتقديم الدعم اللازم للبلدية من أجل مساعدتها في معالجة أزمة نقص مياه الشرب في المدينة وتذليل العقبات أمام المشاريع الخاصة بالمياه في البلدية.