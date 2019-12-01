كيف تغيرت أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية خلال شهر نوفمبر؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 01:02 مساء

لم تشهد العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية تغييرًا اليوم الأحد مقارنة بما سجلته أمس السبت، باستثناء الدولار الذي زاد زيادة طفيفة إلى 3.97 دينار، مقابل 3.965 دينار.

لكن الدولار ظل أقل من مستواه قبل شهر، بفارق 12 قرشًا، إذ سجل في نهاية أكتوبر الماضي 4.09 دينار.

كما شهد سعر صرف كل من العملتين الأوروبية والبريطانية هبوطًا كبيرًا خلال شهر نوفمبر الماضي، إذ فقد اليورو نحو 15 قرشًا لينخفض إلى 4.34 دينار مقابل 4.49 دينار في 31 أكتوبر الماضي، وكذلك الجنيه الاسترليني الذي خسر 11 قرشًا لينزل إلى 5.02 دينار مقابل 5.13 دينار خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة للعملتين التركية والتونسية، فقد سجلت الليرة اليوم الأحد  0.69 دينار، بانخفاض قرش واحد عما كانت عليه قبل شهر، في حين خسر الدينار التونسي 5 قروش ليصل إلى 1.38 دينار، مقابل 1.43 دينار ليبي في الفترة نفسها.

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