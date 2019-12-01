عودة الوحدة الثانية بمحطة كهرباء حقل زلطن للعمل بعد توقف دام عامين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 12:44 مساء
جانب من صيانة الوحدة الثانية بمحطة كهرباء حقل زلطن، 1 ديسمبر 2019. (صفحة شركة سرت على فيسبوك)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الأحد، عودة الوحدة الثانية بمحطة الكهرباء بحقل زلطن النفطي للعمل بعد توقف دام قرابة العامين.

وتعرضت الوحدة للتوقف نتيجة لأعطال ميكانيكية، مطلع نوفمبر 2017، وذلك قبل أن تنجح شركة سرت في صيانتها، بفضل تضافر جهود إدارة المرافق والشحن، وإدارة صيانة الحقول، والإدارة الفنية وإدارة السلامة، بحسب بيان للشركة منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتتكون محطة كهرباء حقل زلطن من وحدتين الأولى والثانية، وتعمل على تغذية حقل زلطن والحقول المجاورة «الجبل، واللهيب، والمقيل، والصرة» إضافة إلى تغذيتها لخط الضغط العالي الممتد على طول الطريق بين البريقة والحقول حال حدوث عطل أو قصور في الكهرباء بمحطة كهرباء البريقة.

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يشار إلى أن محطـــة كهرباء زلطن تتبع إدارة المرافق والشحن، وهي أقدم محطة كهرباء حيث تم إنشاؤها عام 1965.

وكانت الشركة قد أجرت في سبتمبر الماضي جولات تفقدية لأعمال صيانة خط إنتاج النفط رقم 4 في حقل زلطن النفطي، ومعمل الغاز، حيث أطلع فنيو التشغيل عضو مجلس الإدارة للعمليات بالشركة، مسعود سليمان،على حالة ضواغط الرفع بالغاز، واستمع لشروح وافية حول وضعية الماكينة الضاغطة رقم 40، وبرنامج الصيانة المجدولة لها.

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