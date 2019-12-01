الأرصاد: البحر هادئ على طول الساحل وقليل الاضطراب بالجبل الأخضر وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 11:53 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، فيما يكون قليل الاضطراب على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن سرعة الرياح القصوى تبلغ 20 عقدة على الساحل من رأس إجدير إلى سرت، وأقصى ارتفاع للموج لن يتجاوز 1.5 متر على ساحل الجبل الأخضر وطبرق. 

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، إذ لا يتجاوز ارتفاعه 1.25 متر، والرؤية جيدة تكون متوسطة غدا بسبب إثارة الأتربة، ودرجة حرارة سطح البحر تترواح بين 21 و22 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية عل الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، وعلى باقي الساحل تتحول من شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، يكون قليل الاضطراب على ساحل الجبل الأخضر، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25متر، ويصل إلى 1.5 متر على ساحل الجبل الأخضر وطبرق. ودرجة حرارة سطح البحر 22 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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