الأرصاد: البحر هادئ على طول الساحل وقليل الاضطراب بالجبل الأخضر وطبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، فيما يكون قليل الاضطراب على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن سرعة الرياح القصوى تبلغ 20 عقدة على الساحل من رأس إجدير إلى سرت، وأقصى ارتفاع للموج لن يتجاوز 1.5 متر على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، إذ لا يتجاوز ارتفاعه 1.25 متر، والرؤية جيدة تكون متوسطة غدا بسبب إثارة الأتربة، ودرجة حرارة سطح البحر تترواح بين 21 و22 درجة مئوية.