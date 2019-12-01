«مالية الوفاق» تكرم موظفيها المتقاعدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 11:36 صباحا
جانب من حفل تكريم متقاعدي وزارة المالية بحكومة الوفاق، 30 نوفمبر2019. (صفحة الوزارة فيسبوك)

كرمت وزارة المالية بحكومة الوفاق، موظفيها المتقاعدين، خلال احتفالية أقامتها بفندق باب البحر، وحضرها وكيل وزارة المالية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير إدارة الخزانة، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس لجنة ترشيد المرتبات بالجهات العامة.

وخلال الاحتفالية أثنى وكيل وزارة المالية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة ترشيد المرتبات بالجهات العامة، على الجهود التي بذلها المتقاعدين في سبيل تطوير العمل بالوزارة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة المالية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد.

وفي ختام الاحتفالية وزع مسؤولي الوزارة الحاضرين شهادات الشكر والتقدير على الموظفين المتقاعدين خلال العام 2018-2019.

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وكانت الوزارة حذرت أول من أمس الجمعة، الوزارات والمصالح الحكومية من «استخدام إيراداتها أو جزء منها في إجراء أي مدفوعات»، وطالبت في تعميم، مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والمراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات والمعاهد، بتوريد ما يتم تحصيله من إيرادات إلى خزائن الوزارة أو حساباتها لدى مصرف ليبيا المركزي أو فروعه.

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