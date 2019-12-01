الأرصاد: أمطار خفيفة على الساحل الشرقي.. وطقس دافئ على باقي المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 11:21 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب صباح اليوم على سهل بنغازي والجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، بينما يبقى الطقس دافئًا ومستقرًّا على باقي المناطق.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، تأثر المناطق الغربية بداية من الغد بامتداد منخفض صحراوي مصحوب برياح جنوبية نشطة وارتفاع نسبي في درجات الحرارة، ويمتد تأثير المنخفض بشكل طفيف، الثلاثاء، إلى أغلب مناطق الشمال الشرقي.

وحسب المركز، فإن درجات الحرارة القصوى المتوقعة على مناطق الشمال تتراوح بين 17 و25 درجة مئوية، بينما تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب، وتصل إلى 31 درجة مئوية على غات، لافتة إلى ارتفاع نسبي في درجات الحرارة غدًا على المناطق الغربية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة أحيانًا.
- الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط من الليلة، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا نسبيًّا من الغد. 

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
- السماء قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم على سهل بنغازي والجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، واحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق. 
- الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًّا من الغد إلى جنوبية شرقية.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على الخليج.

الجفرة - سبها -غـات -غدامس - الحمادة
- السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب العالية.
- الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من الغد إلى جنوبية نشطة مثيرة للغبار.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، تصل إلى 31 درجة على غات.

الكفرة- السرير- تازربو
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة أحيانًا.
- الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.

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