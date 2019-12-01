مستشفى سرت التعليمي يتسلم وحدة تبريد خارجية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 11:05 صباحا
شاحنة محملة بوحدة التبريد الخارجية المخصصة لمستشفى سرت التعليمي، 1 ديسمبر 2019. (صفحة صحة الوفاق على فيسبوك)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، إمداد مستشفى سـرت التعليمي، بوحدة تبريد خارجية خاصة بجهاز الرنين المغناطيسي الذي سيجري تشغيله بقسم الأشعة التشخيصية قريبا.

ومنذ شهرٍ مضى وصل إلى مخازن المستشفى جهازا رنين مغناطيسي «MRI» وتصوير مقطعي محوسب «CT-SCAN» حديثان، افتقرت المرافق الصحية العامة بمدينة سرت خدمات التصوير التي يوفرانها لأكثر من خمس سنوات، بحسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .

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ولفت البيان إلى تسلم المستشفى في نوفمبر الماضي محطة معالجة مياه حديثة لقسم غسيل الكلى و12 جهاز غسيل كلى و15 كرسي مخصص لإجراء جلسات الغسيل، موضحا أن القدرة التشغيلية لقسم غسيل الكلى بالمستشفى سترتفع إلى 45 سريرا بعد أن تصل الشحنة الثانية من أجهزة الغسيل.

ويعمل قسم غسيل الكلى بمستشفى سرت في الوقت الحالي بنظام ثلاث ورديات، تصل إلى أربع أحيانا، وبقدرة استيعابية تبلغ 19 جهازا، ويقدم خدماته لمواطني المنطقة الممتدة من رأس لانوف الواقعة على بعد 600 كلم إلى الشرق من العاصمة طرابلس، وحتى الهيشة التي تبعد 138 كم غرب سرت.

وكانت مخازن المستشفى تسلمت في أغسطس الماضي أجهزة مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي وجهاز منظار لاستئصال المرارة ومولدا كهربائيا، ووحدة كشف، ووحدة تحكم متقدمة وأجهزة تنفس صناعي للبالغين والأطفال وأسرة عمليات وأجهزة تخدير وجهاز تعقيم «300L».

وفي السابع عشر من أكتوبر العام الماضي، تسلم المستشفى شحنة من الأدوية العامة تغطي احتياجات 8 أشهر جرى صرفها عن طريق الصيدلية المركزية كما تسلم جهاز «x-ray» حديثا.

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