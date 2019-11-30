اتصال بين سيالة وسفير الاتحاد الأوروبي حول مذكرتي التفاهم مع تركيا

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اتصالًا هاتفيًّا بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، تناولا خلاله توقيع حكومة الوفاق مع تركيا مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وقال بيان مقتضب من خارجية الوفاق، مساء اليوم السبت، إن الاتصال تناول «وضع حل للأزمة الليبية ووقف العدوان على العاصمة طرابلس... والاتفاق الأخير بين دولة ليبيا وجمهورية تركيا المتعلق بمذكرتي التفاهم المعنية بالجانب الأمني والبحري»، حسب صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

وخلال الاتصال أيضًا، شدد سيالة على أن «ليبيا تتعاون مع جميع الدول من أجل المصالح المشتركة وفق ما يكفله القانون الدولي».

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وأثارت مذكرتا التفاهم، الموقعتان الأربعاء الماضي في مدينة اسطنبول التركية بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج استياء اليونان، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، إذ استدعت وزارة الخارجية اليونانية السفير الليبي لدى أثينا، حسب مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط»، مشيرًا إلى أن الخارجية أمهلت السفير حتى الخميس المقبل لمغادرة اليونان، إذا لم تعد حكومة الوفاق النظر في خطوتها بتوقيع المذكرة مع أنقرة.