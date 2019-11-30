مدير أمن طرابلس يشدد على الاهتمام بتدريب عناصر الشرطة وصيانة مقراتها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 نوفمبر 2019, 09:17 مساء

أكد مدير أمن طرابلس، العميد أسامة عويدان، ضرورة التركيز على تدريب العناصر الأمنية بمراكز الشرطة عبر دورات ومحاضرات تساهم في توعيتهم بقانون الإجراءات الجنائية.

ودعا عويدان، خلال اجتماع مع رؤساء مراكز الشرطة في العاصمة، اليوم السبت، إلى الاهتمام بـ«الأعمال اليومية داخل مراكز الشرطة من توثيق البلاغات وتسجيل الشكاوى، وكذلك الصيانة الدورية لمقار المراكز الشرطية وما تحويه من غرف احتجاز وملاحق إدارية»، حسب ما ذكرت صفحة العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس على موقع «فيسبوك».

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وأضاف أن مراكز الشرطة تعتبر «أحد أجزاء النظام الوطني المختصة بالعدالة الجنائية، فهي لها دورمهم في المساهمة في تطبيق القانون والحد من الجريمة في المجتمع وكشف ملابساتها وصولًا للحفاظ على الأمن والنظام العام».

وصباح اليوم، اجتمع عويدان مع رؤساء ملفات الأزمات بحضور مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية وللشؤون العامة؛ لاستعراض تقارير حول المهام الموكلة إليهم.

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