إنقاذ 205 مهاجرين شمال الزاوية بينهم 14 طفلا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 نوفمبر 2019, 04:43 مساء
إنقاذ مركب المهاجرين غير الشرعيين، (أرشيفية : الإنترنت)

أنقذت القوات البحرية الليبية، 205 مهاجرين غير شرعيين، بينهم 14 طفلا، شمال الزاوية بنحو 48.45.50 ميل.

ووفق بيان مكتب الإعلام والثقافة البحرية، اليوم السبت، ورد بلاغ لغرفة عمليات حرس السواحل الليبية يضم ثلاث إشارات استغاثة «ليتم توجيه الزورق فزان، الموجود في البحر، لغرض دورية الاستطلاع إلى المنطقة وتسلم قيادة عملية الإنقاذ».

وأوضح البيان أن الزورق نجح في إنقاذ 158 رجلا و33 امرأة و14 طفلا، لافتا إلى إنزال المهاجرين بنقطة الحميدية تاجوراء، وتقديم المساعدات لهم بحضور المنظمات الدولية المتعاونة مع حرس السواحل الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»
ليبيا
«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات
اقتصاد
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
الغاز الليبي في مرمى وفرة المعروض الروسي والأميركي
ليبيا
عقد البنزرتي وتصحيح الأخطاء يشغلان «الفرسان» في البيات الشتوي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تلاسن أميركي روسي يسبق اجتماع برلين
ليبيا
«واشنطن بوست»: رسالة أميركية لحفتر بشأن التوغل العسكري في طرابلس
ليبيا
توافق بين مصر واليونان وقبرص بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا
ليبيا
بالأرقام.. تعرف على «دور المال» في الانتخابات الأميركية
دولى
مفقودون في تركيا يعودون إلى الظهور.. و«العفو الدولية» تدعو إلى «تحقيق سريع»
دولى
منتخب ليبيا يتقدم مركزين عالميا في تصنيف «فيفا»
رياضة محلية
مساعد وزير الخارجية الأميركي: روسيا تنشر «عسكريين نظاميين» بأعداد لافتة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تيسلا» تكشف أول سياراتها البيك أب