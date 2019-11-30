ميناء بنغازي يستقبل 2184 سيارة من كوريا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 نوفمبر 2019, 03:38 مساء
إحدى سفن نقل الحاويات في ميناء بنغازي، 30 نوفمبر 2019 (إدارة الميناء)

يستقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم السبت، 2184 سيارة من كوريا الجنوبية، على متني سفينتي نقل السيارات «كريستال أس، ولومينوس أس».

وقال الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، إن سفينة نقل الحاويات «لينا أف» الوكيل الملاحي لشركة «ميتد رينيان» وصلت اليوم، وعلى متنها 178 حاوية بضائع وسلع متنوعة، حسب بيان نشرته إدارة الميناء، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

واستقبل الميناء السفينة «حسن» الوكيل الملاحي لشركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 7000 طن من مادة الأسمنت (أكياس). كما دخلت السفينة «صن باور» الوكيل الملاحي لشركة نسيم البحار الدولية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 3594 طنا من مادة الأسفلت (قطران).

ولفت الشهيبي إلى استعداد الميناء لوصول سفينة نقل السيارات «لومينوس أس» الوكيل الملاحي لشركة «ميار ليبيا» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 1123 سيارة مستعملة و66 سيارة جديدة، وكذا السفينة «كريستال أس» الوكيل الملاحي شركة المسار السريع للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 995 سيارة؛ جميعها قادمة من الأسواق الكورية.

إحدى سفن نقل الحاويات في ميناء بنغازي، 30 نوفمبر 2019 (إدارة الميناء)
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