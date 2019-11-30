هشيمة: جهاز الإسعاف في سرت بلا سيارات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 30 نوفمبر 2019, 02:58 مساء
سيارات تابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مدير فرع جهاز خدمات الإسعاف في سرت حسن هشيمة، توقف سيارات الجهاز عن العمل (عدا واحدة)، بسبب مشكلات ميكانيكية لم يجر صيانتها؛ نتيجة عدم توافر الدعم المالي.

ولفت هشيمة في تصريح اليوم السبت، إلى «وجود 6 عربات إسعاف متعطلة وتحتاج إلى قطع غيار، بينها سيارات مجهزة (عناية)، وأخرى إسعاف وطوارئ ونقل جثمانين»، مؤكدا أن «الجهاز لديه سيارة واحدة فقط في الخدمة حاليا».

وأوضح هشيمة أنه أبلغ الجهات ذات العلاقة بحقيقة الأزمة، كما أخطر إدارة الخدمات الصحية سرت بـ«توقف سيارات الجهاز على العمل نهائيا».

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وفي ما يتعلق بسيارتي الإسعاف المجهزتين اللتين تسلمهما الجهاز قبل نحو عامين، ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قال هشيمة إنها «توقفت عن العمل بسبب مشاكل ميكانيكية وغيرها».

وفي سياق آخر، قال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، الإثنين، إن البعثة سجلت 60 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي وسيارات الإسعاف في ليبيا منذ مطلع العام 2019.

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