السراج يناقش مع صنع الله رفع معدلات تصدير مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 نوفمبر 2019, 02:45 مساء
السراج يبحث مع صنع الله سبل زيادة صادرات النفط، 30 نوفمبر2019. ( صفحة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على فيسبوك).

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم السبت، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، زيادة معدلات تصدير المؤسسة.

كما تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، إلى مراحل تنفيذ خطط تطوير قطاع النفط، وسبل الرفع التدريجي لإنتاج مؤسسة النفط، بحسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

 اقرأ أيضا مؤسسة النفط: استراتيجية لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا بحلول 2024

وفي 20 نوفمبرالجاري، كشف صنع الله عن استراتيجية تستهدف رفع إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يوميا، وزيادة إنتاج الغاز إلى 3.5 مليار قدم مكعب قياسي يوميا بحلول 2024.

كما ناقش صنع الله مع السراج في وقت سابق سبل تدبير تمويل إضافي للمؤسسة، وتحديد ميزانية اعتبارية لتنفيذ برامج التطوير التي تشمل عمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات
اقتصاد
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
الغاز الليبي في مرمى وفرة المعروض الروسي والأميركي
ليبيا
عقد البنزرتي وتصحيح الأخطاء يشغلان «الفرسان» في البيات الشتوي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تلاسن أميركي روسي يسبق اجتماع برلين
ليبيا
«واشنطن بوست»: رسالة أميركية لحفتر بشأن التوغل العسكري في طرابلس
ليبيا
توافق بين مصر واليونان وقبرص بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا
ليبيا
بالأرقام.. تعرف على «دور المال» في الانتخابات الأميركية
دولى
مفقودون في تركيا يعودون إلى الظهور.. و«العفو الدولية» تدعو إلى «تحقيق سريع»
دولى
منتخب ليبيا يتقدم مركزين عالميا في تصنيف «فيفا»
رياضة محلية
مساعد وزير الخارجية الأميركي: روسيا تنشر «عسكريين نظاميين» بأعداد لافتة في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل مطرب التفاؤل محمد رشيد
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تيسلا» تكشف أول سياراتها البيك أب