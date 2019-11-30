السراج يناقش مع صنع الله رفع معدلات تصدير مؤسسة النفط

السراج يبحث مع صنع الله سبل زيادة صادرات النفط، 30 نوفمبر2019. ( صفحة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على فيسبوك).

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم السبت، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، زيادة معدلات تصدير المؤسسة.

كما تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، إلى مراحل تنفيذ خطط تطوير قطاع النفط، وسبل الرفع التدريجي لإنتاج مؤسسة النفط، بحسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

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وفي 20 نوفمبرالجاري، كشف صنع الله عن استراتيجية تستهدف رفع إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يوميا، وزيادة إنتاج الغاز إلى 3.5 مليار قدم مكعب قياسي يوميا بحلول 2024.

كما ناقش صنع الله مع السراج في وقت سابق سبل تدبير تمويل إضافي للمؤسسة، وتحديد ميزانية اعتبارية لتنفيذ برامج التطوير التي تشمل عمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية.