حاضنة «بناء ريادة أعمال» ليبية تستهدف تنفيذ 70 مشروعا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 نوفمبر 2019, 01:44 مساء
العيساوي والكبير في افتتاح بناء ريادة الأعمال، 28 نوفمبر 2019. (وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق فيسبوك).

تستهدف حاضنة بناء ريادة أعمال ليبية تنفيذ 70 مشروعا على مستوى ليبيا، منها مشروع بناء للتمكين الاقتصادي للشباب، وتمد تلك المشروعات بكل ما تحتاج إليه من تدريب وتطوير، إلى جانب فتح آفاق «التشبيك» مع المستثمرين، حسب بيان وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم السبت.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، الدكتور علي العيساوي، افتتح في إسطنبول، أول من أمس الخميس، برفقة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بندر حجار، الحاضنة التي نتجت عن شراكة بين كل من مركز الإحصاء والبحوث الاجتماعية والاقتصادية لدول منظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبرنامج الليبي للإدماج والتنمية.

اقرأ أيضا نائب ممثل البعثة الأممية يناقش مع وزير «اقتصاد الوفاق» توفير فرص عمل للشباب

وأشار بيان الوزارة إلى أن حفل الافتتاح حضره كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وسفير ليبيا لدى تركيا عبد الرزاق مختار، ومدير صندوق التضامن الإسلامي وليد الوهيب، إلى جانب تمثيل رفيع المستوى من المؤسسات والهيئات الداعمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات
اقتصاد
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
الغاز الليبي في مرمى وفرة المعروض الروسي والأميركي
ليبيا
عقد البنزرتي وتصحيح الأخطاء يشغلان «الفرسان» في البيات الشتوي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تلاسن أميركي روسي يسبق اجتماع برلين
ليبيا
«واشنطن بوست»: رسالة أميركية لحفتر بشأن التوغل العسكري في طرابلس
ليبيا
توافق بين مصر واليونان وقبرص بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا
ليبيا
بالأرقام.. تعرف على «دور المال» في الانتخابات الأميركية
دولى
مفقودون في تركيا يعودون إلى الظهور.. و«العفو الدولية» تدعو إلى «تحقيق سريع»
دولى
منتخب ليبيا يتقدم مركزين عالميا في تصنيف «فيفا»
رياضة محلية
مساعد وزير الخارجية الأميركي: روسيا تنشر «عسكريين نظاميين» بأعداد لافتة في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل مطرب التفاؤل محمد رشيد
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تيسلا» تكشف أول سياراتها البيك أب