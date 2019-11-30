حاضنة «بناء ريادة أعمال» ليبية تستهدف تنفيذ 70 مشروعا

العيساوي والكبير في افتتاح بناء ريادة الأعمال، 28 نوفمبر 2019. (وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق فيسبوك).

تستهدف حاضنة بناء ريادة أعمال ليبية تنفيذ 70 مشروعا على مستوى ليبيا، منها مشروع بناء للتمكين الاقتصادي للشباب، وتمد تلك المشروعات بكل ما تحتاج إليه من تدريب وتطوير، إلى جانب فتح آفاق «التشبيك» مع المستثمرين، حسب بيان وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم السبت.



وكان وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، الدكتور علي العيساوي، افتتح في إسطنبول، أول من أمس الخميس، برفقة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بندر حجار، الحاضنة التي نتجت عن شراكة بين كل من مركز الإحصاء والبحوث الاجتماعية والاقتصادية لدول منظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبرنامج الليبي للإدماج والتنمية.

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وأشار بيان الوزارة إلى أن حفل الافتتاح حضره كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وسفير ليبيا لدى تركيا عبد الرزاق مختار، ومدير صندوق التضامن الإسلامي وليد الوهيب، إلى جانب تمثيل رفيع المستوى من المؤسسات والهيئات الداعمة.