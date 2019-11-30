عماري زايد ينفي إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 نوفمبر 2019, 01:23 مساء
وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد (أرشيفية: بوابة الوسط)

نفى وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد، ما تداولته وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الوزارة «إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس». 

وشدد عماري زايد على أنه «لا صحة لإلغاء إجازة السبت، وكل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور»، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي نية لتغيير عدد أيام الدراسة الأسبوعية، حسب بيان نشرته الوزارة، اليوم السبت، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضح الوزير أن «الخطة الدراسية تسير بشكل جيد وفقا لقراره رقم (1072) لسنة 2019م والقاضي بتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019-2020».

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من جهته، ناشد مكتب التواصل والإعلام بالوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور إلى تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلبا على ‏سير العملية التعليمية.

يذكر أن أمانة اللجنة الشعبية العامة سابقا (مجلس الوزارة)، قد قررت اعتماد يوم السبت عطلة رسمية في العام 2006.

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