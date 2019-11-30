السوق الموازية: انخفاض الدولار واليورو والإسترليني في بداية تعاملات الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 نوفمبر 2019, 12:39 مساء

انخفضت أسعار صرف معظم العملات الدولية الأكثر تداولا بالسوق الموازية أمام الدينار الليبي، في مستهل تعاملات الأسبوع.

وفقدت كل من العملتين البريطانية والأميركية 3 قروش اليوم السبت ، إذ نزل الدولار إلى 3.94 دينار، مقابل 3.97 دينار أول من أمس (الخميس)، والإسترليني إلى 5.02 دينار مقابل 5.05 دينار.

وفي المقابل، انخفض اليورو قرشين، ليصل إلى 4.33 دينار مقابل 4.35 دينار، الخميس، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقرت الليرة التركية عند 0.69 دينار، وكذلك العملة التونسية عند 1.38 دينار، وهما سعرا نهاية الأسبوع الماضي.

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